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Обманутые дольщики в Красноярске поставили палатки перед зданием правительства края

Сибирь
20 сентября, 13:47 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, сентября. /ТАСС

В акции принимают участие дольщики с 20 проблемных строек региона

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КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Обманутые дольщики в Красноярске начали бессрочную акцию протеста, поставив палатки напротив здания регионального правительства и администрации губернатора. Об этом ТАСС в среду сообщила представитель инициативной группы протестующих Евгения Хрипля.

В краевой и городской полиции от комментариев отказались. Комментариями мэрии Красноярска ТАСС также пока не располагает.

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"Сегодня мы начали бессрочную акцию, установив напротив здания администрации две палатки. Акция будет проводиться круглосуточно, каждые шесть часов около палаток будет дежурить по пять человек", - рассказала она. По ее словам, в акции принимают участие дольщики с 20 проблемных строек края", - сказала Хрипля.

Представитель инициативной группы также сообщила, что акцию не согласовывали с полицией. "Мы не устраиваем никаких пикетов, митингов, нам просто негде жить, и мы установили палатки", - сказала она. В то же время, по ее словам, участники акции будут продолжать ее до тех пор, пока власти не решат их проблему. "Мы не уйдем, пока не увидим, что наши проблемы начали решаться", - сказала Хрипля.

По данным регионального правительства, в 2016 году в Красноярском крае было введено 1,37 миллиона квадратных метров жилья, из них 95% построены с привлечением средств участников долевого строительства. Около 3% общего количества строящихся многоквартирных домов на сегодняшний день считаются "проблемными". Это объекты, на которых застройщики-банкроты не выполняют свои обязательства перед дольщиками.

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