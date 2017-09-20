Обманутые дольщики в Красноярске поставили палатки перед зданием правительства края

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КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Обманутые дольщики в Красноярске начали бессрочную акцию протеста, поставив палатки напротив здания регионального правительства и администрации губернатора. Об этом ТАСС в среду сообщила представитель инициативной группы протестующих Евгения Хрипля.
В краевой и городской полиции от комментариев отказались. Комментариями мэрии Красноярска ТАСС также пока не располагает.
"Сегодня мы начали бессрочную акцию, установив напротив здания администрации две палатки. Акция будет проводиться круглосуточно, каждые шесть часов около палаток будет дежурить по пять человек", - рассказала она. По ее словам, в акции принимают участие дольщики с 20 проблемных строек края", - сказала Хрипля.
Представитель инициативной группы также сообщила, что акцию не согласовывали с полицией. "Мы не устраиваем никаких пикетов, митингов, нам просто негде жить, и мы установили палатки", - сказала она. В то же время, по ее словам, участники акции будут продолжать ее до тех пор, пока власти не решат их проблему. "Мы не уйдем, пока не увидим, что наши проблемы начали решаться", - сказала Хрипля.
По данным регионального правительства, в 2016 году в Красноярском крае было введено 1,37 миллиона квадратных метров жилья, из них 95% построены с привлечением средств участников долевого строительства. Около 3% общего количества строящихся многоквартирных домов на сегодняшний день считаются "проблемными". Это объекты, на которых застройщики-банкроты не выполняют свои обязательства перед дольщиками.