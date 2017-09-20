Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Попавший в ДТП под Красноярском автобус пытался объехать столкнувшиеся машины

Сибирь
20 сентября, 14:11 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, сентября. /ТАСС

По информации СК, во время ЧП пострадали шесть пассажиров, в том числе ребенок

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус Hyundai, перевернувшийся утром в среду у города Уяра в Красноярском крае, перед аварией пытался избежать столкновения с попавшими в ДТП легковыми автомобилями. Об этом в среду сообщила ТАСС помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Ольга Дегидь.

В 14:30 (10:30 мск) под Уяром перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Красноярска в Нижний Ингаш. В автобусе находились 19 человек. Пострадали шестеро пассажиров.

"По предварительным данным, перед ним (автобусом - прим. ТАСС) произошло ДТП [с участием] двух автомобилей. Водитель попытался избежать столкновения с этим препятствием, но не сумел справиться с управлением", - пояснила она.

По данным СК, пятеро пассажиров находятся в больнице в Уяре, малолетняя девочка - в больнице поселка Березовка.

Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
2
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
3
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
4
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
5
Что нужно знать о проблемах Бинбанка
6
Путин заявил, что доволен результатом губернаторских выборов
7
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама