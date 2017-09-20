Попавший в ДТП под Красноярском автобус пытался объехать столкнувшиеся машины

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КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус Hyundai, перевернувшийся утром в среду у города Уяра в Красноярском крае, перед аварией пытался избежать столкновения с попавшими в ДТП легковыми автомобилями. Об этом в среду сообщила ТАСС помощник руководителя регионального управления Следственного комитета (СК) Ольга Дегидь.
В 14:30 (10:30 мск) под Уяром перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Красноярска в Нижний Ингаш. В автобусе находились 19 человек. Пострадали шестеро пассажиров.
"По предварительным данным, перед ним (автобусом - прим. ТАСС) произошло ДТП [с участием] двух автомобилей. Водитель попытался избежать столкновения с этим препятствием, но не сумел справиться с управлением", - пояснила она.
По данным СК, пятеро пассажиров находятся в больнице в Уяре, малолетняя девочка - в больнице поселка Березовка.
Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.