Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омский НПЗ первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса

Сибирь
20 сентября, 14:17 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Для этого ОНПЗ проведет модернизацию установки замедленного коксования, в которую будет инвестировано более 5,2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ПАО "Газпром нефть"

ОМСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса, который применяется в металлургической, атомной, химической и космической промышленности, сообщила пресс-служба предприятия в среду.

По информации пресс-службы, для этого ОНПЗ проведет модернизацию установки замедленного коксования, в которую будет инвестировано более 5,2 млрд рублей.

"На Омском НПЗ будет проведена реконструкция действующей установки замедленного коксования (УЗК). Технологическая модернизация позволит повысить эффективность УЗК и создать первое в России производство игольчатого кокса - ценного высокоструктурированного углеродного сырья, применяемого в металлургической, атомной, химической и космической промышленности", - рассказали в пресс-службе.

По данным ОНПЗ, модернизация УЗК за счет глубокого очищения газа коксования снизит воздействие на окружающую среду на 75%. Согласно проекту реконструкции, установка будет производить 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого кокса в год. Наряду с игольчатым коксом будет продолжен выпуск анодного кокса, применяемого в металлургии. Проектные работы выполняет предприятие "Гипрогазоочистка". Сроки реализации проекта не уточняются.

В процессе модернизации все три коксовые камеры 1971 года постройки, которые являются основным оборудованием УЗК, будут заменены.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
4
Что нужно знать о проблемах Бинбанка
5
Главного психиатра Минобороны Украины отстранили от работы за слова о силовиках в Донбассе
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама