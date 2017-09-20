Омский НПЗ первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса

Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFProСпорт 20 сентября, 15:37
Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФАСпорт 20 сентября, 15:31
"Матильду" покажут в Новосибирске на месяц раньше всероссийской премьерыКультура 20 сентября, 15:25
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"Экономика и бизнес 20 сентября, 15:20
МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациямиСпорт 20 сентября, 15:13
ЦБ предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидностиЭкономика и бизнес 20 сентября, 15:02
"Реал" продлил контракт с французским футболистом Бензема до 2021 годаСпорт 20 сентября, 15:00
Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛСпорт 20 сентября, 14:59
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 годуКультура 20 сентября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса, который применяется в металлургической, атомной, химической и космической промышленности, сообщила пресс-служба предприятия в среду.
По информации пресс-службы, для этого ОНПЗ проведет модернизацию установки замедленного коксования, в которую будет инвестировано более 5,2 млрд рублей.
"На Омском НПЗ будет проведена реконструкция действующей установки замедленного коксования (УЗК). Технологическая модернизация позволит повысить эффективность УЗК и создать первое в России производство игольчатого кокса - ценного высокоструктурированного углеродного сырья, применяемого в металлургической, атомной, химической и космической промышленности", - рассказали в пресс-службе.
По данным ОНПЗ, модернизация УЗК за счет глубокого очищения газа коксования снизит воздействие на окружающую среду на 75%. Согласно проекту реконструкции, установка будет производить 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого кокса в год. Наряду с игольчатым коксом будет продолжен выпуск анодного кокса, применяемого в металлургии. Проектные работы выполняет предприятие "Гипрогазоочистка". Сроки реализации проекта не уточняются.
В процессе модернизации все три коксовые камеры 1971 года постройки, которые являются основным оборудованием УЗК, будут заменены.
Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.