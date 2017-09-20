Омский НПЗ первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса

ОМСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") первым в России начнет промышленное производство игольчатого кокса, который применяется в металлургической, атомной, химической и космической промышленности, сообщила пресс-служба предприятия в среду.

По информации пресс-службы, для этого ОНПЗ проведет модернизацию установки замедленного коксования, в которую будет инвестировано более 5,2 млрд рублей.

"На Омском НПЗ будет проведена реконструкция действующей установки замедленного коксования (УЗК). Технологическая модернизация позволит повысить эффективность УЗК и создать первое в России производство игольчатого кокса - ценного высокоструктурированного углеродного сырья, применяемого в металлургической, атомной, химической и космической промышленности", - рассказали в пресс-службе.

По данным ОНПЗ, модернизация УЗК за счет глубокого очищения газа коксования снизит воздействие на окружающую среду на 75%. Согласно проекту реконструкции, установка будет производить 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого кокса в год. Наряду с игольчатым коксом будет продолжен выпуск анодного кокса, применяемого в металлургии. Проектные работы выполняет предприятие "Гипрогазоочистка". Сроки реализации проекта не уточняются.

В процессе модернизации все три коксовые камеры 1971 года постройки, которые являются основным оборудованием УЗК, будут заменены.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.