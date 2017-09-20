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Около 150 новосибирских компаний получили поддержку РЭЦ в первом полугодии 2017 года

Сибирь
20 сентября, 15:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, сентября. /ТАСС

Центр, в частности, оформил около 40 сертификатов на свободную продажу товаров за рубежом

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НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Около 150 компаний Новосибирской области в первом полугодии 2017 года получили поддержку подразделения Российского экспортного центра (РЭЦ) в Новосибирске, сообщила в среду ТАСС руководитель подразделения Елена Брагова.

Центр оказывал поставщикам консультации, выдавал лицензии на экспорт и оформил около 40 сертификатов на свободную продажу товаров за рубежом. Данные по общей сумме экспорта, поддержанного РЭЦ, пока обрабатываются.

"С конца 2016 года мы обработали 250 заявок от местных экспортеров, компании могут обращаться к нам неоднократно. Поддержано около 150 уникальных компаний - поставщиков фармацевтической продукции, продуктов питания, сельхозпродукции. Также есть обращения от производителей сельхозтехники", - сказала Брагова.

По ее словам, новосибирские компании интересуются в основном азиатскими направлениями. "Основной интерес у экспортеров - это Китай. Также в начале октября мы будем проводить бизнес-миссию для желающих поставлять продукцию в Монголию", - добавила она.

Подразделение РЭЦ работает в Новосибирске с конца 2016 года. РЭЦ создан в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

Согласно данным Росстата, общий объем экспорта из Новосибирской области составил в первом полугодии 2017 года 901 млн долларов, что на 39% уровня аналогичного периода прошлого года.

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