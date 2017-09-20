На счет рудника в Забайкалье перечислен остаток долга перед голодающими шахтерами

ЧИТА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Оставшаяся часть задолженности перед бывшими работниками Дарасунского рудника, которые в понедельник начали голодовку в Забайкальском крае, перечислена в среду на счет предприятия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава поселка Александр Окладников.

Около 50 бывших работников Дарасунского рудника с понедельника проводят голодовку из-за задержки зарплаты. Во вторник пресс-служба губернатора Забайкалья сообщила, что на счета рудника поступил первый транш в размере 11,8 миллиона рублей из обещанных собственником 38 миллионов рублей. Несмотря на это, голодовка продолжилась, люди требовали выплаты им задолженности в полном объеме.

"По информации руководства рудника, оставшаяся часть задолженности переведена на счет предприятия. Выплат еще не было, но сегодня они начнутся", - сказал Окладников.

Руководитель пресс-службы губернатора Елена Назарова подтвердила, что до конца дня ожидается перечисление оставшейся части задолженности перед работниками. Она добавила, что в поселок Вершино-Дарасунский, где идет голодовка, выехала замминистра социальной защиты и труда края Инна Щеглова, которая проверит правильность начисления выходных пособий.

Ранее сообщалось, что по факту невыплаты зарплаты СК РФ начал проверку, а региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.

Кроме того, по информации прокуратуры края, 18 февраля исполняющему обязанности генерального директора предприятия Евгению Рогалеву было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, он также предупрежден об уголовной ответственности по статье УК РФ "Невыплата заработной платы". Во вторник в отношении Рогалева возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".

Протесты на руднике

Первая акция протеста на Дарасунском руднике прошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за недовольства размером зарплаты и ее задержкой. На следующий день главе Забайкальского края Наталье Ждановой удалось убедить горняков прекратить протест. Тогда же работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В пресс-службе компании "Южуралзолото" тогда сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Новым владельцем предприятия должна стать компания "Урюмкан". Однако передача рудника от бывшего владельца новому еще не завершена, документы находятся в Федеральной антимонопольной службе. Добыча на руднике пока не ведется.