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Омская область полностью обеспечила себя хранилищами для урожая зерна

Сибирь
20 сентября, 16:40 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Ранее высказывались опасения, что собранный урожай негде будет разместить из-за хранящихся на элеваторах региона 460 тыс. тонн интервенционного зерна

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ОМСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омские аграрии значительно нарастили мощности для хранения зерна и готовы целиком принять урожай зерновых, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. Ранее региональные власти высказывали опасение, что собранный урожай (более 3 млн тонн зерна - прим. ТАСС) негде будет разместить из-за хранящихся на омских элеваторах 460 тыс. тонн интервенционного зерна.

"У нас лежит 460 тыс. тонн интервенционного зерна. Но мы значительно нарастили мощности по хранению в хозяйствах, и сегодня можем хранить фактически 4,1 млн тонн зерна. При урожае около 3 млн тонн у нас еще и резерв останется", - сказал Чекусов.

Начальник отдела переработки и товарного рынка Минсельхоза Омской области Константин Цыпленков уточнил ТАСС, что из 4,1 млн тонн мощностей - 1,9 млн тонн приходятся на элеваторы и хлебоприемные предприятия, а 2,2 млн тонн - на хранилища сельхозтоваропроизводителей. Точную цифру построенных складов специалист назвать затруднился, но сообщил, что речь идет о десятках тысяч тонн зерна.

По словам Чекусова, большая часть этих мощностей - это склады, построенные самими аграриям. "Этим они значительно снижают затраты на хранение урожая. К тому же зерно всегда под рукой - это очень удобно для тех предприятий, кто занимается также и животноводством", - сказал министр.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе собрано 77% урожая или более 2,5 млн тонн зерна. "Мы рассчитываем закончить уборку до начала ноября. Весь урожай будет сухой и под крышей", - отметил глава омского Минсельхоза.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет 6,1 млн га, на растениеводство приходится около половины (48%) валовой продукции сельского хозяйства. По итогам 2016 года в регионе было произведено 616 тыс. тонн картофеля, 216 тыс. тонн овощей и 3,28 млн тонн зерна, из которых около 1,5 млн тонн зерна было вывезено за пределы области.

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