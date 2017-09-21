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В Забайкалье повысили оперативность тушения лесных пожаров

Сибирь
21 сентября, 9:23 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 21, сентября. /ТАСС

В этом году при росте числа пожаров их общая площадь осталась почти на прошлогоднем уровне

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ЧИТА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края, который ежегодно попадает в число регионов с наибольшей площадью лесных пожаров, в 2017 году улучшили оперативность тушения возгораний, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

"Оперативность тушения пожаров в регионе возросла до 63%, хотя в 2014-2015 годах этот показатель составлял 44%", - отметили в пресс-службе.

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Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири и Якутии приблизилась к 1,5 млн га

Министр природных ресурсов Забайкальского края Александр Волков уточнил ТАСС, что в этом году при росте числа пожаров их общая площадь осталась практически на прошлогоднем уровне, чего удалось достичь благодаря оперативной работе всех заинтересованных служб и ведомств.

С начала сезона общая площадь пожаров в Забайкальском крае, по предварительным данным составила 293 тыс. гектаров, что лишь на 19 тыс. гектаров выше показателей 2016 года. "Средняя площадь одного пожара в 2017 году составила 158 гектаров, в 2016 году - 465 гектаров", - добавил Волков.

Министр отметил, что в регионе значительно увеличилось число полетов авиапатрулей, что позволило улучшить показатель раннего обнаружения пожаров на малых площадях. "Более 60% пожаров потушено в первые сутки, за аналогичный период прошлого года - 49%", - отметили в пресс-службе.

Большинство пожаров в регионе возникло из-за умышленных действий местного населения. Их причинами также стали грозы и сельскохозяйственные палы. В тушении лесных пожаров в Забайкалье, по данным пресс-службы, участвовали 2,7 тыс. человек и около 400 единиц техники. Леса в Забайкалье начали гореть в конце марта.

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