Бурятский промышленный кластер включен в реестр Минпромторга РФ

УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /ТАСС/. Промышленный кластер Бурятии, якорным предприятием которого является Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ), включен в реестр совместных проектов промышленных кластеров Минпромторга РФ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Бурятии.

В 2016 году республиканские власти инициировали создание кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения и включение его в федеральный реестр по проекту освоения производства элементов топливной системы для гражданского авиастроения.

"Комиссия при Минпромторге России по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров рассмотрела очередной пакет заявок на участие в отборе. По его итогам рекомендовано поддержать три совместных проекта, в список которых вошел проект кластера из Бурятии", - сообщили в пресс-службе.

При реализации совместных проектов по производству промышленной продукции в целях импортозамещения предоставляется федеральная субсидия на возмещение 50% затрат, пояснили в министерстве. "По информации Минпромторга России, все утвержденные проекты получат субсидиарную поддержку уже до конца 2017 года", - сообщили в пресс-службе.

Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения был создан в Бурятии в 2016 году, в него вошли ведущие предприятия региона в сфере авиастроения, приборостроения, производства металлических изделий и других отраслей промышленности: УУАЗ, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, Улан- Удэнский авиаремонтный завод, Улан-Удэнский лопастной завод, предприятия "Аэротех", "Энерготехномаш", "Литейщик", "Металлург", "Теплоарматура" и другие.