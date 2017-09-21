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В Туве из-за аварии на электростанции перебои с электричеством испытывают 5,5 тыс. человек

Сибирь
21 сентября, 10:20 UTC+3 ТАСС

Социально значимые объекты питаются электроэнергией от собственных резервных генераторов

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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 сентября. Перебои с электричеством наблюдаются в трех населенных пунктах с населением 5,5 тысячи человек в Туве из-за аварийной остановки дизельной электростанции в Тоджинском районе республики. Об этом ТАСС сообщили в четверг в республиканском МЧС.

"Аварийная остановка дизель-генератора произошла в 11:55 (7:55 мск). Из-за этого были произведены веерные отключения электроэнергии в трех населенных пунктах: Тоора-Хем, Ий, Адыр-Кежиг. В них проживает около 5,5 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи детей", - уточнили в ведомстве.

Второй дизель-генератор на станции работает, поэтому в каждый из населенных пунктов электричество подается сроком на два часа, затем следует отключение сроком на четыре часа, пояснили в региональном МЧС. Социально значимые объекты населенных пунктов получают электроэнергию от собственных резервных генераторов.

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