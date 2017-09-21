Алтайский агроуниверситет и РГАУ будут развивать совместные программы обучения

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БАРНАУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский государственный аграрный университет (РГАУ) им. К. А. Тимирязева и Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) подписали в четверг соглашение о сотрудничестве. Вузы намерены развивать проекты в сфере точного земледелия и биотехнологий, а также создавать совместные учебные программы, сообщил в четверг журналистам на церемонии подписания соглашения ректор АГАУ Николай Колпаков.
"Наш интерес совместной работы строится прежде всего на развитии научно-исследовательской тематики в области точного земледелия, агробиотехнологий, которые имеют широкое применение в сельском хозяйстве. Кроме этого, это развитие совместных программ магистратуры, вопросы подготовки молодых кадров в аспирантуре и повышение квалификации преподавателей", - сказал Колпаков.
По словам и. о ректора РГАУ Галины Золиной, вузы смогут создавать совместные программы в сфере образования и науки. Она отметила, что РГАУ создал условную "агролигу", в которую вошли аграрные вузы России, подведомственные Минсельхозу РФ, и сейчас создается единый программный центр. В результате студент, поступивший в один вуз, может при необходимости продолжить образование в другом вузе. Соглашение дало возможность АГАУ стать восьмым вузом, вступившим в "агролигу".
"Для современного аграрного образования очень важно практикоориентированное наполнение - у нас шикарная научная база, лаборатории, возможности для создания научных достижений, но их нужно дальше внедрять. Вся территория края - высокопроизводственные базы, которые могут сотрудничать с нами в этих начинаниях. Это единый цикл, который позволит от пробирки к народному потреблению реализовать проект. Для Тимирязевской академии это создание производственной базы, объединенной с наукой, которая нам даст продолжение всех наработок", - сказала Золина.