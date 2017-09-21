Полная инвентаризация земли пройдет в Новосибирске до 2022 года

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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска к 2022-му году проведет полную инвентаризацию земли в городе в связи с необходимостью увеличить налоговые поступления в бюджет за пользование муниципальными участками, сообщил в четверг заявил журналистам мэр Анатолий Локоть.
"По оценкам экспертов, пока только 45% нашей площади корректно отражены на электронных картах. А на самом деле это очень важно для того, чтобы правильно распоряжаться этими ресурсами, следить за налоговыми поступлениями и планировать развитие и застройку города", - сказал он.
Необходимость инвентаризации мэр объяснил тем, что в Новосибирске земля является одним из наиболее значимых ресурсов, который пока не используется полностью. На мониторинг выделено 75 млн рублей, программа рассчитана на пять лет и начнется с Центрального округа.
Новосибирск с населением в 1,6 млн человек является третьим городом по численности в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, при этом по площади в 502,7 кв. км он занимает только десятое место среди городов-миллионников.