В Бурятии открывается выставка Музея восковых фигур Монголии, посвященная Чингисхану

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УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /ТАСС/. Музей восковых фигур Монголии впервые привез в Россию свою выставку, посвященную Чингисхану. Фигуры основателя Монгольской империи и людей из его окружения можно увидеть в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщил журналистам в четверг министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков.
"Коллекция из 10 восковых фигур, ранее никогда не покидавших пределы Монголии, экспонируется с 21 сентября по 16 октября в Этнографическом музее народов Забайкалья в столице Бурятии. В экспозиции представлены фигуры самого Чингисхана, его матери Оэлун, четырех его сыновей, младшего брата, великих полководцев, в том числе Джамухи", - сказал Цыбиков.
Он подчеркнул, что открытие выставки в Бурятии символично, "здесь располагалась историческая прародина матери Чингисхана - легендарная страна Баргуджин-токум".
В Этнографическом музее добавили, что созданием выставки занимался большой коллектив: художники, ювелиры, скульпторы, дизайнеры, историки. "Они вместе работали не только над внешним сходством, но и над исторической достоверностью одежды, оружия и других деталей образа. Украшения фигур и костюмов выполнены на основании археологических находок, относящихся к периоду правления Чингисхана", - отметили в пресс-службе музея.
Чингисхан - основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские племена, полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и в Восточную Европу.