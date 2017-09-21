Системы С-400 прикрыли военные и гражданские объекты на учениях в Западной Сибири

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ТАСС, 21 сентября. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали прикрытие важных гражданских и военных объектов в ходе учений в Западной Сибири. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.
"В ходе первого этапа подразделения по тревоге совершили марш в назначенный позиционный район, где С-400 заступили на учебно-боевое дежурство по отражению массированных ракетных ударов условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки. На втором этапе расчеты систем отработали прикрытие важных гражданских и военных объектов в Западной Сибири, смену позиций после ведения боевых действий, противодействие условным диверсионным группам, а также преодоление зараженных участков местности в ходе марша", - говорится в сообщении.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.