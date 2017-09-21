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Около 200 человек простились с погибшим в Сирии военнослужащим из Братска

Сибирь
21 сентября, 12:44 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 21, сентября. /ТАСС

По данным СМИ, Владимир Тарасюк погиб 16 сентября

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ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Около 200 человек в Братске Иркутской области пришли проститься с погибшим в Сирии военнослужащим по контракту Владимиром Тарасюком, сообщили в четверг ТАСС в городском военкомате.

По данным СМИ, Тарасюк погиб в Сирии 16 сентября. Это второй случай для жителей Братска за год - в мае они прощались с Богданом Деревицким, который также служил в Сирии по контракту.

"Прощание с Владимиром Тарасюком (1979 года рождения) состоялось 20 сентября. Присутствовали представители администрации города, ветераны, сослуживцы, родные и близкие люди, представители воинской части, где он служил, Генерального штаба. Было около 200 человек", - уточнил собеседник агентства.

Правительственные войска Сирии при поддержке ВС РФ проводят на территории государства операцию против запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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