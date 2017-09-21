Совместное российско-белорусское производство сельхозтехники наладят в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Новосибирская ассоциация производителей сельскохозяйственной техники "НовосибирскАгроМаш" и белорусский холдинг "Гомсельмаш" наладят в Новосибирске совместное производство по выпуску кормозаготовительной техники. Первые образцы будут готовы уже к уборочной кампании 2018 года, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске исполнительный директор "НовосибирскАгроМаша" Сергей Скулкин.

"Новосибирск традиционно выпускал только навесную и прицепную технику. Были попытки сделать самоходные узлы и агрегаты, но это развития не получило. Сейчас стараемся подойти на совершенно иной основе - крупнейшее предприятие Белоруссии ООО "Гомсельмаш" проявило интерес с тем, чтобы здесь организовать совместное производство", - сказал он.

Скулкин не смог уточнить планируемые объемы производства, но сказал, что первые машины выйдут в поля уже в следующую уборочную кампанию.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько уточнил, что пока речь идет о производстве пяти типов кормоуборочной техники. Соглашение, по его словам, планируется подписать 28 сентября на XIII инновационно-инвестиционном форуме, который пройдет в Новосибирске в рамках Дней Белоруссии в Сибири.

Белорусский холдинг "Гомсельмаш" (город Гомель) - один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники.