Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совместное российско-белорусское производство сельхозтехники наладят в Новосибирске

Сибирь
21 сентября, 13:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, сентября. /ТАСС

Первые образцы будут готовы к уборочной кампании 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Новосибирская ассоциация производителей сельскохозяйственной техники "НовосибирскАгроМаш" и белорусский холдинг "Гомсельмаш" наладят в Новосибирске совместное производство по выпуску кормозаготовительной техники. Первые образцы будут готовы уже к уборочной кампании 2018 года, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске исполнительный директор "НовосибирскАгроМаша" Сергей Скулкин.

"Новосибирск традиционно выпускал только навесную и прицепную технику. Были попытки сделать самоходные узлы и агрегаты, но это развития не получило. Сейчас стараемся подойти на совершенно иной основе - крупнейшее предприятие Белоруссии ООО "Гомсельмаш" проявило интерес с тем, чтобы здесь организовать совместное производство", - сказал он.

Скулкин не смог уточнить планируемые объемы производства, но сказал, что первые машины выйдут в поля уже в следующую уборочную кампанию.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько уточнил, что пока речь идет о производстве пяти типов кормоуборочной техники. Соглашение, по его словам, планируется подписать 28 сентября на XIII инновационно-инвестиционном форуме, который пройдет в Новосибирске в рамках Дней Белоруссии в Сибири.

Белорусский холдинг "Гомсельмаш" (город Гомель) - один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
3
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
4
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
5
ЦБ получит 75% в капитале Бинбанка
6
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
7
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама