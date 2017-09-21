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Полпред: долги по зарплате в Сибири составляют более 620 млн рублей

Сибирь
21 сентября, 13:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, сентября. /ТАСС

На Сибирь приходится каждый пятый рубль просроченной зарплаты в стране, отметил Сергей Меняйло

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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

© Михаил Метцель/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Общая задолженность по зарплате в регионах Сибирского федерального округа (СФО) составляет более 620 млн рублей. Это пятая часть от долгов по всей России, сообщил в четверг в ходе селекторного совещания полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Общая задолженность по зарплате в округе - 624 млн рублей перед более чем 16 тыс. работников. Если взять статистику, каждый пятый рубль просроченной зарплаты в стране приходится на Сибирь", - сказал он, отметив, что на бюджетные долги приходится около 1-2% от этой суммы.

По данным заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова, хуже всего ситуация обстоит в Омской области, где большая часть долга приходится на зарплаты сотрудникам "Мостовика". Чуть лучше обстановка в Забайкальском крае, Бурятии, Новосибирской и Иркутской областях.

За восемь месяцев 2017 года благодаря вмешательству госинспекторов удалось добиться выплаты долгов по зарплате перед 152 тыс. сотрудников на общую сумму 2,5 млрд рублей.

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