Контролировать посевы с помощью спутников начнут в Новосибирской области с 2018 года

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Комплексную систему по контролю за состоянием посевов, предложенную учеными новосибирского Академгородка, опробуют с 2018 года. Экспертам на полях будут помогать беспилотники и спутники, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске ведущий научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Дмитрий Афонников.

"Проект стартует со следующего года, проект трехлетний. Суть его в том, что в нем используются разные технологии: и спутниковые фотографии будут анализироваться, и технологии беспилотных летательных аппаратов, будет серьезная информационно-технологическая поддержка (создание баз данных учета и контроля состояния полей)", - сказал он.

Афонников уточнил, что использование беспилотников и спутников позволит быстро получать информацию о состоянии посевов, влиянии на них засухи или заморозков, а экспертный контроль непосредственно на полях даст возможность классифицировать данные и разработать методы точного распознавания заболеваний с помощью алгоритмов.

В интеграционном проекте кроме Института цитологии и генетики СО РАН участвуют Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Институт вычислительных технологий РАН и Институт автоматики и электрометрии РАН. Проект стал победителем конкурса Сибирского отделения РАН и получил поддержку.