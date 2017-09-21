Экс-начальник Забайкальской железной дороги предстанет перед судом

ЧИТА, 21 сентября. /ТАСС/. Следователи передали в суд уголовное дело бывшего начальника Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Валерия Фомина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе, мошенничестве и незаконном хранении оружия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, в июле 2015 года начальник ЗабЖД через посредника незаконно получил в собственность от гендиректора одной из коммерческих организаций автомобиль Toyota Land Cruiser 100 стоимостью более 1,8 млн рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Фомин получил иномарку в подарок за заключение с фирмой договора на обслуживание и общее покровительство ей.

Кроме того, в 2013 и 2015 годах Фомин, по данным следствия, незаконно устроил своего сына на одну из должностей на ЗабЖД, зная, что тот фактически не будет выполнять свои обязанности. В результате сын обвиняемого за три года получил в качестве зарплаты и премий более 5 млн рублей. Следователи также установили, что Фомин в личных целях использовал служебно-технический вагон, причинив этим ущерб в 800 тыс. рублей.

Помимо этого, при обыске в доме бывшего начальника ЗабЖД найдены оружие и боеприпасы. Правоохранители выяснили и то, что в 2015-2016 годах Фомин, его сын и второй обвиняемый пять раз съездили в Екатеринбург и Монголию в личных целях, оформляя поездки как командировки и получив около 700 тыс. рублей на командировочные расходы.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Для обеспечения исполнения приговора органами следствия на денежные средства и недвижимое имущество бывшего начальника железной дороги наложен арест на сумму свыше 7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Фомина арестовали в октябре 2016 года. Уголовное дело в отношении его сына выделено в отдельное производство в связи с его розыском.