Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Алтае запустят первый в Сибири энергокомплекс по 100% переработке древесины

Сибирь
21 сентября, 16:01 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 21, сентября. /ТАСС

Инвестиции в проект составят порядка 250 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Первый в Сибири энергокомплекс, позволяющий пускать на выработку тепла и электроэнергии фактически 100% продукции переработки древесины, запустят в эксплуатацию в 2018 году в Алтайском крае. Объект стоимостью порядка 250 млн рублей станет первым такого формата за Уралом, сообщил в четверг журналистам директор лесоперерабатывающей компании "Алтай- Форест" Николай Бушков.

"Мы уже начали осуществлять этот проект и в середине 2018 года планируем запуск. Инвестиции в энергокомплекс - порядка 250 млн рублей, половина средств заемные, а половина - собственные, окупаемость составит около восьми лет. Это германская технология, и это будет первый подобный комплекс в Сибири, за Уралом", - сказал Бушков.

По его словам, комплекс позволит пускать на производство энергии даже кору. Комплекс будет производить 4,5 МВт тепла и более 700 МВт электроэнергии. Ресурсы пойдут на увеличение мощностей самого предприятия - компания планирует увеличивать мощности сушилок для пиломатериалов, и, соответственно, увеличивать объемы производства. Бушков отметил, что последние 12 лет предприятие активно работает над внедрением новых технологий в деревообработку, в том числе, биотехнологий.

"Задача, которую мы себе ставили полтора десятка лет назад - добиться 100% переработки древесины, мы этого достигли. Мы получаем более 30 видов изделий: производим ДСП, отделочные материалы, пиломатериалы. В сфере биотехнологий мы внедрили в первую очередь пелеты (топливные гранулы) - чистая биотехнология, немецкая, без применения связующих веществ. Она активно развивается в Европе и, я думаю, в ближайшие годы направление будет востребовано у нас - спрос на пелеты очень хороший", - пояснил Бушков.

"Заготовка стоит уже не один год на уровне 2,5 - 2,6 млн кубометров, а объем товарной продукции увеличивается, направление держим по глубокой переработке и за счет этого получаем дополнительную прибыль. По ряду предприятий она дошла фактически до 100% - в том числе, это "Алта-Форест". Сегодня в крае порядка 80% лесной продукции глубокой переработки", - сообщил журналистам начальник управления лесами региона Владимира Черных.

"Алтай-Форест" - одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий в регионе. Ежегодно компания направляет не менее 200 млн инвестиций в развитие деревообрабатывающего производства и внедрение прогрессивных технологий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама