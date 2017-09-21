На Алтае запустят первый в Сибири энергокомплекс по 100% переработке древесины

БАРНАУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Первый в Сибири энергокомплекс, позволяющий пускать на выработку тепла и электроэнергии фактически 100% продукции переработки древесины, запустят в эксплуатацию в 2018 году в Алтайском крае. Объект стоимостью порядка 250 млн рублей станет первым такого формата за Уралом, сообщил в четверг журналистам директор лесоперерабатывающей компании "Алтай- Форест" Николай Бушков.

"Мы уже начали осуществлять этот проект и в середине 2018 года планируем запуск. Инвестиции в энергокомплекс - порядка 250 млн рублей, половина средств заемные, а половина - собственные, окупаемость составит около восьми лет. Это германская технология, и это будет первый подобный комплекс в Сибири, за Уралом", - сказал Бушков.

По его словам, комплекс позволит пускать на производство энергии даже кору. Комплекс будет производить 4,5 МВт тепла и более 700 МВт электроэнергии. Ресурсы пойдут на увеличение мощностей самого предприятия - компания планирует увеличивать мощности сушилок для пиломатериалов, и, соответственно, увеличивать объемы производства. Бушков отметил, что последние 12 лет предприятие активно работает над внедрением новых технологий в деревообработку, в том числе, биотехнологий.

"Задача, которую мы себе ставили полтора десятка лет назад - добиться 100% переработки древесины, мы этого достигли. Мы получаем более 30 видов изделий: производим ДСП, отделочные материалы, пиломатериалы. В сфере биотехнологий мы внедрили в первую очередь пелеты (топливные гранулы) - чистая биотехнология, немецкая, без применения связующих веществ. Она активно развивается в Европе и, я думаю, в ближайшие годы направление будет востребовано у нас - спрос на пелеты очень хороший", - пояснил Бушков.

"Заготовка стоит уже не один год на уровне 2,5 - 2,6 млн кубометров, а объем товарной продукции увеличивается, направление держим по глубокой переработке и за счет этого получаем дополнительную прибыль. По ряду предприятий она дошла фактически до 100% - в том числе, это "Алта-Форест". Сегодня в крае порядка 80% лесной продукции глубокой переработки", - сообщил журналистам начальник управления лесами региона Владимира Черных.

"Алтай-Форест" - одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий в регионе. Ежегодно компания направляет не менее 200 млн инвестиций в развитие деревообрабатывающего производства и внедрение прогрессивных технологий.