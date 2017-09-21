В Красноярске медведь загнал мужчину на дерево

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КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Медведь загнал жителя Красноярска на дерево в микрорайоне Ветлужанка, в лесополосе.
"Встреча с медведем произошла в районе Ветлужанки, где я занимался спортом. Я залез на дерево, медведя отогнала моя собака Скай", - рассказал ТАСС красноярец Сергей Донец.
По его словам, он не обращался ни в МЧС, ни в полицию. В подтверждении своих слов красноярец опубликовал видео инцидента на своей странице в социальной сети.
Это не первый случай в этом году выхода медведей в Красноярск. В начале сентября сотрудники Министерства экологии региона застрелили медведицу, приходившую на приусадебные участки в районе улицы Базайской на правобережье Красноярска.