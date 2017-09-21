В 2018 г. на формирование городской среды в Иркутской области направят почти 1 млрд руб.

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы формирования комфортной городской среды в Иркутской области в 2018 году вырастет по сравнению с текущим годом на 220 млн рублей и составит 920 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Прогнозный объем финансирования по реализации госпрограммы по формированию комфортной городской среды в 2018 году составит в Иркутской области почти 920 млн рублей, в том числе около 624 млн из федерального бюджета. В 2017 году на программу было направлено 700 млн рублей", - говорится в сообщении.

Финансирование программы примерно на том же уровне ожидается каждый год до 2020 года. Планируется, что за время действия программы в Иркутской области будет благоустроено не менее 2,5 тыс. дворовых территорий и 35 парков.

Программа формирования комфортной городской среды действует в регионе с 2017 года в качестве пилотного проекта, в ней участвуют 15 муниципальных образований с общим населением в 1,5 млн человек.