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Шесть детей госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции в одной из школ Абакана

Сибирь
22 сентября, 7:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В четырех случаях подтверждена норовирусная инфекция, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хакасии

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шесть учеников школы номер 26 в Абакане госпитализированы с острой кишечной инфекцией, всего на утро пятницы выявлено 17 случаев заболевания. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хакасии.

"На утро пятницы зарегистрировано 17 случаев заболеваний, из них шесть детей госпитализировано, 11 лечатся амбулаторно. В четырех случаях уже подтверждено, что это норовирусная инфекция", - рассказал представитель ведомства.

Причины вспышки инфекции пока не установлены.

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