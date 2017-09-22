Шесть детей госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции в одной из школ Абакана

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Шесть учеников школы номер 26 в Абакане госпитализированы с острой кишечной инфекцией, всего на утро пятницы выявлено 17 случаев заболевания. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хакасии.

"На утро пятницы зарегистрировано 17 случаев заболеваний, из них шесть детей госпитализировано, 11 лечатся амбулаторно. В четырех случаях уже подтверждено, что это норовирусная инфекция", - рассказал представитель ведомства.

Причины вспышки инфекции пока не установлены.