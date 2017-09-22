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Росприроднадзор проверяет слив отходов в озеро возле завода синтетического каучука в Омске

Сибирь
22 сентября, 7:09 UTC+3 ОМСК ОМСК 22, сентября. /ТАСС

В начале марта жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор ведет проверку возможного незаконного слива отходов в озеро на территории склада твердых бытовых отходов (ТБО) завода синтетического каучука в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

"Информация о данном факте в управление Росприроднадзора по Омской области поступила. Сегодня утром туда выехали инспекторы управления, конкретно в данный момент на месте проводится рейдовая проверка. Ее результаты вскоре станут известны", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Росприроднадзоре подчеркнули, что пока рано говорить может ли сброс отходов, даже в случае подтверждения самого его факта, являться источником неприятного запаха в Омске. Ранее о сливе отходов сообщал ряд омских СМИ.

В начале марта жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном - промышленной ароматической добавкой к природному газу. Его концентрация в городе была превышена в 400 раз. При этом источник загрязнения до сих пор не установлен.

ПАО "Омский каучук" входит в группу компаний "Титан". Предприятие специализируется на производстве синтетического каучука, продуктах органического синтеза, сжиженных углеводородных газах.

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