Росприроднадзор проверяет слив отходов в озеро возле завода синтетического каучука в Омске

Претендентов в правительство Бурятии будут отбирать на открытых конкурсахСибирь 22 сентября, 8:11
Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбитуКосмос 22 сентября, 7:36
Росприроднадзор проверяет слив отходов в озеро возле завода синтетического каучука в ОмскеСибирь 22 сентября, 7:09
Токио полагает, что КНДР может запустить ракету с ядерной боеголовкой над ЯпониейМеждународная панорама 22 сентября, 6:18
Гутерриш и Лавров обсудили Сирию, Украину и КНДРМеждународная панорама 22 сентября, 5:33
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформыМеждународная панорама 22 сентября, 5:10
Порошенко заявил, что Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооруженийМеждународная панорама 22 сентября, 5:05
Госдепартамент полагает, что от авиаударов Сирии и РФ в Идлибе и Хаме погибли гражданскиеМеждународная панорама 22 сентября, 4:33
Глава МИД КНДР заявил о возможности нового испытания водородной бомбыМеждународная панорама 22 сентября, 4:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор ведет проверку возможного незаконного слива отходов в озеро на территории склада твердых бытовых отходов (ТБО) завода синтетического каучука в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
"Информация о данном факте в управление Росприроднадзора по Омской области поступила. Сегодня утром туда выехали инспекторы управления, конкретно в данный момент на месте проводится рейдовая проверка. Ее результаты вскоре станут известны", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, в Росприроднадзоре подчеркнули, что пока рано говорить может ли сброс отходов, даже в случае подтверждения самого его факта, являться источником неприятного запаха в Омске. Ранее о сливе отходов сообщал ряд омских СМИ.
В начале марта жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном - промышленной ароматической добавкой к природному газу. Его концентрация в городе была превышена в 400 раз. При этом источник загрязнения до сих пор не установлен.
ПАО "Омский каучук" входит в группу компаний "Титан". Предприятие специализируется на производстве синтетического каучука, продуктах органического синтеза, сжиженных углеводородных газах.