Корпорация "Иркут" предложила Индии самолеты МС-21 на льготных условиях

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Делегация Республики Индия посетила Иркутский авиационный завод и провела переговоры с руководством ПАО "Корпорация "Иркут", получив предложение о покупке самолетов МС-21 на льготных условиях. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"Полагаю, что индийских авиаперевозчиков может заинтересовать приобретение авиалайнера МС-21 на льготных условиях. Сегодня ваша делегация посетила иркутский авиационный завод, надеюсь, что договоренности, достигнутые во время визита, будут воплощены и принесут пользу, как Индии, Иркутской области, так и России в целом", - сказал губернатор.

Он напомнил, что на заводах индийской корпорации HAL с 2000 года успешно реализуется одна из самых масштабных программ военно-технического сотрудничества между Россией и Индией на принципах "Делай в Индии" - лицензионное производство самолетов СУ-30МКИ. "За это время индийской стороной были освоены фазы производства, сборки, а также испытаний самолетов. И в развитие отношений мы готовы предложить новые варианты технологического сотрудничества. В частности, рассмотреть вопрос создания на базе учебного боевого самолета ЯК-130 легкого боевого самолета, отвечающего требованиям Министерства обороны Индии", - добавил Левченко.

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая этого года он совершил первый полет.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что дата первого публичного полета новейшего российского лайнера МС-21 будет известна в октябре. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года, старт серийного производства - 2017 год.