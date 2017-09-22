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Военные восстанавливают нарушенное железнодорожное сообщение на учениях в Хакасии

Сибирь
22 сентября, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В учениях принимают участие более 1,5 тысячи военных железнодорожников и 550 единиц техники

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи военных железнодорожников и 550 единиц техники принимают участие в учениях на территории Хакасии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики.

"По замыслу учений противник с помощью высокоточного оружия разрушил действующий железнодорожный мост через реку Енисей вблизи столицы Хакасии. Личный состав соединения по тревоге совершил марш в район ЧП и приступил к восстановлению прерванного железнодорожного сообщения", - говорится в сообщении.

Военным железнодорожникам предстоит навести 4 моста общей протяженностью 1 км и установить более 10 км железнодорожного пути. Основным этапом учений станет наведение наплавного железнодорожного моста длиной более 450 метров, по которому переправят эшелоны с тяжелой гусеничной техникой, а также колонны автомобильной техники под прикрытием армейской авиации.

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