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Новосибирская область готова экспортировать на азиатские рынки до 1 млн тонн зерна в год

Сибирь
22 сентября, 10:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, сентября. /ТАСС

Правительство области и АО "Объединенная зерновая компания" подписали соглашение по экспорту сельхозпродукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона

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НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области и АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) в пятницу подписали соглашение по экспорту сельхозпродукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит сельхозпроизводителям выгодно реализовывать излишки зерна на азиатских рынках, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"Одна из главных задач для нас - наладить стабильность экспортных поставок. Поэтому подписание соглашения о централизованных поставках имеет большое значение, так как наши производители получат возможность участвовать в наполнении нового для себя рынка сбыта", - сказал Городецкий. Он добавил, что регион готов экспортировать до 1 млн тонн зерна в год.

Статс-секретарь - заместитель генерального директора АО "ОЗК" Дмитрий Юрьев сообщил, что Новосибирская область стала первым сибирским регионом, с которым подписано такое соглашение.

"До этого были договоренности только с дальневосточными субъектами, а сейчас мы выходим на Сибирь. Наша компания реализует уникальный проект - строительство специализированного зернового терминала в Приморском крае, в морском порту Зарубино. Этот порт будет ориентирован на экспорт российского зерна на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где потенциальная емкость составляет около 30 млн тонн зерна. Мы ожидаем, что порт начнет принимать продукцию уже в 2019 году", - отметил Юрьев.

Городецкий отметил, что сотрудничество с Дальневосточным зерновым терминалом в порту Зарубино позволит повысить эффективность регионального агропромышленного комплекса.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, потенциал роста производства и сбора зерна в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах оценивается до 3 млн тонн в год к 2020 году и до 5 млн тонн к 2030 году.

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Городецкий, Владимир Филиппович
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