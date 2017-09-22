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Уникальную книгу о джазмене Лундстреме представят на музыкальном фестивале в Чите

Сибирь
22 сентября, 11:09 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 22, сентября. /ТАСС

В издании собраны более 500 фотографий, предисловие к нему написал народный артист СССР, депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон

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ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. Книгу "Горжусь, что я читинец" о всемирно известном джазмене Олеге Лундстреме представят на музыкальном фестивале "Chita-Jazz", который пройдет в Чите с 28 по 30 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Забайкальской краевой филармонии имени О. Л. Лундстрема.

"В рамках фестиваля будет презентована книга кандидата исторических наук Ирины Куренной "Горжусь, что я читинец" о жизни и творчестве Олега Лундстрема. В ней собраны более 500 фотографий, в том числе из личного архива семьи Лундстрема", - уточнили в пресс-службе.

Предисловие к изданию написал народный артист СССР, депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон, который выступал вместе с Лундстремом. "Автором (книги - прим. ТАСС) исследован большой круг документов, главными из них стали архивные фонды и историко-документальные свидетельства <...>, а также эпистолярное наследие Олега Леонидовича, его интервью и рассказы", - говорится в предисловии книги.

Большое внимание в книге уделено жизни Лундстремов в Забайкалье и детству музыканта, которое он провел в Чите. "Особый интерес представляет содержание первой главы, которая рассказывает об истории семей Лундстремов и Валуевых, внесших своим трудом немалый вклад в образование, культуру и общественную жизнь дореволюционной Читы", - добавил Кобзон. По его мнению, книга Куринной вносит важную лепту в сохранение памяти о великом джазовом музыканте.

Олег Лундстрем родился 2 апреля 1916 года в Чите. С 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай, в 1947 году Лундстрем и его джаз-бенд вернулись в Россию.

В 1984 году музыканту присвоили звание народного артиста РСФСР. Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий биг-бенд в мире.

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Кобзон, Иосиф Давыдович
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