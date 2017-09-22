"Норникель" оценивает проект по производству элементарной серы в $3,5 млрд

НОРИЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Норильский никель" в рамках проекта по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала ("Серный проект") изучает два варианта и планирует выбрать окончательный до конца года. Как рассказал журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин, стоимость одного из вариантов - проекта по производству элементарной серы - выросла по сравнению с первоначальным вариантом на 75% - с $2 млрд до $3,5 млрд.

По этому проекту уже ведется разработка технической документации, порядка 30% уже разработано, пояснил Потанин. "Экстраполяция этого количества технической документации на весь проект говорит о том, что его стоимость, к сожалению, получается значительно больше, чем мы изначально планировали", - отметил он.

"Первоначально мы надеялись, что нам удастся уложиться в сумму примерно $2 млрд. Сейчас весь "Серный проект", если говорить о решении проблемы выбросов на Надеждинском металлургическом заводе, обходится примерно в $3,5 млрд", - добавил он.

Эта сумма значительно выше изначально предполагаемой стоимости проекта. По этой причине "Норникель" будет "серьезно задумываться" над альтернативой - производством серной кислоты и ее последующей нейтрализацией, пояснил президент компании. "Заняться этим проектом позволит тот факт, что на территории нашей страны отработана технология нейтрализации серной кислоты в промышленном масштабе. Поэтому у нас есть понимание того, что такой проект тоже возможен", - отметил Потанин. Оценку этого проекта компания пока не проводила, но надеется, что этот вариант обойдется дешевле - "ближе к $2 млрд, чем к $3,5 млрд", уточнил он. По его словам, вариант нейтрализации серной кислоты представляется "Норникелю" более перспективным с точки зрения производства нужного рынку продукта и более надежным с точки зрения технологической эксплуатации. Однако окончательное решение пока не принято.

"Серный проект" - проект по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала "Норникеля". Это крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации "Норникель" планирует сократить выбросы диоксида серы в Заполярном филиале на 75%, что уменьшит выбросы более чем на полтора миллиона тонн серы в год. Предполагаемый срок завершения проекта - 2022 год. Выход на проектные мощности запланирован на 2023 год.