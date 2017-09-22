Обвиняемый во взяточничестве глава ГУФСИН Кузбасса останется под арестом до февраля

КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Суд в Кемерово по ходатайству следствия продлил на 4 месяца арест начальника ГУФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина, обвиняемого в получении взятки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого на 4 месяца - до 1 февраля 2018 года", - сказала собеседница агентства. Как сообщалось, 4 августа суд на время следствия арестовал Антонкина до 1 октября, он содержится под стражей в новосибирском СИЗО.

В отношении главы ГУФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012 году он предложил директору стройфирмы обеспечить заключение госконтракта на 60 млн рублей по разработке проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За помощь подозреваемый попросил оформить ему в собственность участок земли и построить на нем дом, полагают следователи.

Предприниматель на эти условия согласился, а начальник ГУФСИН убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт с этой фирмой. В августе на судебном заседании Антонкин сказал журналистам, что знал о проводящийся в отношении него следственной проверке и вину не признает.

Как сообщалось, в Кемеровской области впервые за последние 25 лет планировалось построить следственный изолятор на 500 мест в городе Белово в рамках федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 гг. Первоначально планировалось начать работы в 2014 году. В январе 2014 сообщалось, что проект строительства нового СИЗО после госэкспертизы подешевел на 700 млн - до 1,8 млрд рублей. Тогда Антонкин отмечал, что из-за сложностей с финансированием возведение пенитенциарного учреждения решено начать с малого корпуса на 100 мест, при этом сроки сдвинулись на 2016 год.