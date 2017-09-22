На Алтае построена дорога за 150 млн руб. до будущего ТОСЭР

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Полную реконструкцию 15-километрового участка дороги, ведущей к городу Заринску - потенциальной территории социально-экономического развития (ТОСЭР), построили в Алтайском крае. 150 млн рублей на эти цели были направлены из федерального бюджета - качественная трасса поможет привлечь в город новых инвесторов, сообщил в пятницу на открытии дороги губернатор региона Александр Карлин.

"Стоимость участка - более 150 млн рублей. Учитывая, что в Заринске создаются новые производства и в активную фазу вошло строительство завода "Русская кожа", предприятие потребует подвоза сырья, вывоза готовой продукции. Планируется, строительство смежных производств для глубокой переработки. Мы активно занимаемся привлечением инвесторов: производства обуви, мягкой мебели, галантереи, если они будут создаваться в Заринске их продукция также должна вывозиться, в том числе автомобильным транспортом", - сказал Карлин.

Средства на реконструкцию дороги были выделены в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД). В следующем году, по словам замминистра строительства, транспорта и ЖКХ края Дмитрия Коровина, на реконструкцию еще одного участка по этому направлению будет также направлено 150 млн рублей.

"В проект БКД входит радиус вокруг Барнаула в 50 км. В следующем году попали в план порядка 15 км федеральной трассы - закончим, я думаю, в 2019 году, останется 20 км и постепенно за 4 года приведем дорогу. По этому этому направлению работает в Заринске завод "Алтай-Кокс", здесь трафик достигает трех тысяч автомобилей в сутки. Дорога - один из выходов на соседний Кузбасс, т. ч. это одна из самых важных в крае трасс", - пояснил Коровин.

Как сообщалось ранее, по федеральному проекту БКД, край в 2017 году получил 637,5 млн рублей и столько же направлено из бюджета региона. В 2018 году это будет уже 765 млн федеральных рублей, в плане - ремонт 40 км дорог в Барнауле, пять краевых дорог и одна федеральная.

Ранее сообщалось, что на комиссии Минэкономразвития РФ Алтайский край защитил заявку на создание ТОСЭР в Заринске - сейчас она находится на рассмотрении в правительстве РФ. Заринск - город с 47 тыс. жителей, градообразующим предприятием которого является "Алтай-Кокс", производящий кокс и химическую продукцию. В моногороде ведется строительство площадки pавода "Русская Кожа" с запланированными инвестициями более 1 млрд рублей.