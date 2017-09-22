В Новосибирске родился младенец весом около 6 кг

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мальчик весом почти 5,7 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в роддоме горбольницы в Новосибирске. Малыш настолько велик, что не помещается в пеленки, сообщила в пятницу ТАСС пресс- секретарь больницы Ирина Бравве.

"Ребенок родился в срок, доношенным, самопроизвольно. В семье это четвертый ребенок. Все ребятишки были крупными, но не настолько - 4200, 4500. Но этот побил все рекорды - 5670, 60 сантиметров. На 10 сантиметров больше нормы, не влезает в пеленки", - сказала она.

Мальчик родился 19 сентября, назвали его Дмитрием. Сегодня счастливую маму малыша выписали из больницы. И она и ребенок чувствуют себя прекрасно, сказала Бравве.

Руководитель отдела акушерства и гинекологии больницы признался, что за 6 лет работы с таким крупным ребенком столкнулся впервые.

Как уточнили ТАСС в Новосибирском городском перинатальном центре, вес более 5 кг для новорожденных считается "гигантским". Рождаются такие дети очень редко: один случай на тысячу.