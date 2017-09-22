В Новосибирске родился младенец весом около 6 кг

День предприятия "Швабе" отмечен запуском уникального литейного производстваНовости партнеров 22 сентября, 14:26
Кадыров в августе стал самым цитируемым блогером среди глав регионовОбщество 22 сентября, 14:19
Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через FacebookМеждународная панорама 22 сентября, 14:17
Трамп обещал Ким Чен Ыну испытания, с которыми тот еще не сталкивалсяМеждународная панорама 22 сентября, 14:15
Фурсенко: Новосельцев в игре с "Динамо" показал, что на него можно рассчитыватьСпорт 22 сентября, 14:09
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкцийЭкономика и бизнес 22 сентября, 14:07
Погода на выходные: заморозки на Урале, дожди в Сибири и тепло в центральной РоссииВ стране 22 сентября, 14:06
"Спартак" объявил о продлении контракта с Глушаковым на три годаСпорт 22 сентября, 13:54
Фурсенко: вылет "Зенита" из Кубка во многом предопределен подготовкой к ближайшим играмСпорт 22 сентября, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мальчик весом почти 5,7 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в роддоме горбольницы в Новосибирске. Малыш настолько велик, что не помещается в пеленки, сообщила в пятницу ТАСС пресс- секретарь больницы Ирина Бравве.
"Ребенок родился в срок, доношенным, самопроизвольно. В семье это четвертый ребенок. Все ребятишки были крупными, но не настолько - 4200, 4500. Но этот побил все рекорды - 5670, 60 сантиметров. На 10 сантиметров больше нормы, не влезает в пеленки", - сказала она.
Мальчик родился 19 сентября, назвали его Дмитрием. Сегодня счастливую маму малыша выписали из больницы. И она и ребенок чувствуют себя прекрасно, сказала Бравве.
Руководитель отдела акушерства и гинекологии больницы признался, что за 6 лет работы с таким крупным ребенком столкнулся впервые.
Как уточнили ТАСС в Новосибирском городском перинатальном центре, вес более 5 кг для новорожденных считается "гигантским". Рождаются такие дети очень редко: один случай на тысячу.