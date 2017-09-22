Задержанный в Чите высокопоставленный полицейский подозревается в хищении

ЧИТА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю подполковник Дмитрий Неделькин подозревается в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ранее пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю сообщила о задержании Неделькина и обыске, проведенном в его кабинете.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере"). По подозрению в совершении преступления задержан Неделькин и один из его подчиненных", - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

В пятницу Ингодинский районный суд Читы по ходатайству следователей арестовал Неделькина, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о мере пресечения в отношении его подчиненного.

"Подробности совершенного преступления в интересах следствия не разглашаются. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что по факту задержания назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.