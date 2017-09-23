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Глава Бурятии наделил полномочиями сенатора от республики Вячеслава Наговицына

Сибирь
23 сентября, 7:36 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 23, сентября. /ТАСС

Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока, с 2007 по 2017 годы

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УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов наделил полномочиями представителя от исполнительной власти республики в Совете Федерации бывшего руководителя региона Вячеслава Наговицына. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве Бурятии.

"Соответствующий указ подписан главой республики", - сказал источник.

В июле 2017 года временно исполнявший обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов представил в региональный избирком список кандидатов в Совет Федерации РФ в случае своего избрания главой республики в единый день голосования. В списке значились Вячеслав Наговицын, действовавший тогда сенатор Татьяна Мантатова и председатель Бурятского регионального отделения "Справедливой России" Иринчей Матханов.

В феврале 2017 года после назначения врио главы Бурятии Цыденов пописал указ о наделении полномочиями сенатора от республики Мантатову. Тогда она заняла место ушедшего по собственному желанию в конце 2016 года с поста сенатора академика РАН Арнольда Тулохонова и вошла в Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока, с 2007 по 2017 гг. Сложив свои полномочия 7 февраля, он заявил журналистам, что не исключает связи его работы в дальнейшем "с помощью республике".

Народный Хурал Бурятии в верхней палате российского парламента представляет Александр Варфоломеев.

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