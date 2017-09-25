Движение по дороге, связывающей Хакасию и Красноярский край, восстановлено

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Движение по федеральной автодороге Р-257 (бывшая М-54) в Хакасии, закрытое из-за непогоды, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном главке МЧС.
"Движение для всех видов транспорта на участке с 308 по 314 километра в районе поселка Знаменка Боградского района восстановлено для всех видов транспорта", - сказал представитель ведомства.
Автодорога Р-257, связывающая республику с Красноярским краем, из-за мокрого снега была закрыта в воскресенье. Проводились работы по расчистке дорожного полотна, на месте работали дорожные службы и МЧС.
В Красноярском крае также снегопады привели к закрытию участков федеральной автотрассы Р-257. Из-за сильных осадков в виде мокрого снега вводилось ограничение движения для всех видов транспорта с 223 по 257 километр в Новоселовском районе. Дорожники убрали с этого участка трассы около 65 тысяч кубометров снега. Сейчас движение там также восстановлено.