Руслан Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

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ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в понедельник утвердили кандидатуру Руслана Болотова в качестве председателя регионального правительства и первого вице-губернатора. Как сообщает пресс-служба Заксобрания, кандидата выбрали в результате тайного голосования, в котором принял участие 41 депутат.
"Для назначения необходимо, чтобы за кандидатуру проголосовало большинство от установленного числа депутатов. По итогам голосования за кандидатуру Руслана Болотова проголосовали 34 депутата, против - шесть, один из голосовавших воздержался", - уточняется в сообщении.
Кандидатуру Болотова в соответствии с уставом региона в августе 2017 года внес губернатор Сергей Левченко после увольнения с этой должности по собственному желанию Александра Битарова.
Как указано на сайте правительства Иркутской области, Руслан Болотов с 2008 года по 2011 год возглавлял Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, затем работал на должности советника губернатора. 14 октября 2015 года был назначен заместителем председателя правительства региона.