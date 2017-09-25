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Руслан Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

Сибирь
25 сентября, 8:31 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 25, сентября. /ТАСС

Кандидата выбрали в результате тайного голосования, в котором принял участие 41 депутат

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Глава правительства Иркутской области Руслан Болотов

Глава правительства Иркутской области Руслан Болотов

© ИА Альтаир/Яна Ушакова

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в понедельник утвердили кандидатуру Руслана Болотова в качестве председателя регионального правительства и первого вице-губернатора. Как сообщает пресс-служба Заксобрания, кандидата выбрали в результате тайного голосования, в котором принял участие 41 депутат.

"Для назначения необходимо, чтобы за кандидатуру проголосовало большинство от установленного числа депутатов. По итогам голосования за кандидатуру Руслана Болотова проголосовали 34 депутата, против - шесть, один из голосовавших воздержался", - уточняется в сообщении.

Кандидатуру Болотова в соответствии с уставом региона в августе 2017 года внес губернатор Сергей Левченко после увольнения с этой должности по собственному желанию Александра Битарова.

Как указано на сайте правительства Иркутской области, Руслан Болотов с 2008 года по 2011 год возглавлял Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, затем работал на должности советника губернатора. 14 октября 2015 года был назначен заместителем председателя правительства региона.

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Левченко, Сергей Георгиевич
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