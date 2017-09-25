СК начал проверку по факту обрушения части железнодорожного моста в Забайкалье

ЧИТА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Доследственная проверка проводится по факту обрушения опорной конструкции (фермы) железнодорожного моста в Могочинском районе Забайкальского края, сообщили в понедельник ТАСС в Забайкальском следственном отделе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 24 сентября при проведении ремонтных работ на станции Ксеньевская в Забайкалье произошло повреждение опоры железнодорожного моста, и находившийся на мосту трактор упал в реку Черный Урюм. По информации пресс-службы Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), погибли два человека, еще двое - госпитализированы. В пресс-службе краевого Минздрава добавили, что еще один пострадавший отказался от госпитализации.

"По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе ЗабЖД отметили, что движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме. Причина происшествия устанавливается. По информации Минздрава Забайкальского края, в понедельник санавиация доставит пострадавших в Читу.