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Глава Бурятии принял отставки двух зампредов регионального правительства

Сибирь
25 сентября, 10:17 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 25, сентября. /ТАСС

Владимир Матханов уволен в связи с истечением срока должностных полномочий, Иннокентий Егоров - в связи с выходом на пенсию

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УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Первые кадровые изменения произошли в кабмине Бурятии после вступления в должность главы республики Алексея Цыденова. Вакантными стали должности первого заместителя регионального правительства и заместителя председателя правительства по социальному развитию, сообщили в понедельник ТАСС в правительстве Бурятии.

"Глава подписал указы: принята отставка зампреда по социальному развитию Владимира Матханова - он уволен в связи с истечением срока должностных полномочий, первый зампред Иннокентий Егоров уволен в связи с выходом на пенсию", - сказали в правительстве.

Кандидатуры новых заместителей председателя правительства будут рассмотрены на сессии Народного Хурала (парламента - прим. ТАСС) Бурятии в начале октября.

Победивший 10 сентября на выборах главы Бурятии Алексей Цыденов ранее говорил журналистам, что кадровые перестановки в кабмине ожидаются, но при этом не будут кардинальными.

Цыденов вступил в должность главы Бурятии 22 сентября, в тот же день он подписал указ о наделении полномочиями представителя от исполнительной власти республики в Совете Федерации бывшего руководителя региона Вячеслава Наговицына.

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Цыденов, Алексей Самбуевич
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