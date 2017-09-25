Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возбуждено дело по факту гибели двух человек при обрушении части моста в Забайкалье

Сибирь
25 сентября, 11:09 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 25, сентября. /ТАСС

В результате ЧП также пострадали три человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при разрушении опорной конструкции (фермы) железнодорожного моста в Могочинском районе Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 24 сентября на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) при проведении ремонтных работ произошло разрушение фермы железнодорожного моста и опрокидывание фронтального погрузчика. В результате погибли мастер и монтер пути компании "РЖД". Еще три монтера доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что при повреждении фермы находившийся на мосту транспорт упал в реку Черный Урюм. В пресс-службе ЗабЖД отметили, что движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме. По информации Минздрава Забайкальского края, в понедельник санавиация доставит пострадавших в Читу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
2
В Армении русский язык получил статус иностранного
3
Уволен гендиректор "дочки" "Алмаз-Антея", выпускающей ракеты для систем ПВО
4
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама