Возбуждено дело по факту гибели двух человек при обрушении части моста в Забайкалье

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при разрушении опорной конструкции (фермы) железнодорожного моста в Могочинском районе Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 24 сентября на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) при проведении ремонтных работ произошло разрушение фермы железнодорожного моста и опрокидывание фронтального погрузчика. В результате погибли мастер и монтер пути компании "РЖД". Еще три монтера доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что при повреждении фермы находившийся на мосту транспорт упал в реку Черный Урюм. В пресс-службе ЗабЖД отметили, что движение поездов по станции осуществляется в штатном режиме. По информации Минздрава Забайкальского края, в понедельник санавиация доставит пострадавших в Читу.