Директор палаточного лагеря в Алтайском крае осужден за гибель ребенка

Что нужно знать о школьной диспансеризацииОбщество 25 сентября, 12:30
Кокорин впервые с ноября 2016 года вызван в сборную России по футболуСпорт 25 сентября, 12:25
РВИО: на памятнике Калашникову не будет новых изображений взамен ошибочногоОбщество 25 сентября, 12:07
Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Нижнего Новгорода и Волгограда к ЧМ-2018Спорт 25 сентября, 12:06
Власти Подмосковья допускают возможность досмотра учеников после инцидента в ИвантеевкеОбщество 25 сентября, 12:05
Фурсенко намерен встретиться с фанатами "Зенита" для обсуждения инцидента в КраснодареСпорт 25 сентября, 12:03
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 1 мартаЭкономика и бизнес 25 сентября, 12:00
История с миллиардом наличными: за что судят экс-губернатора ХорошавинаПроисшествия 25 сентября, 11:58
РФ готова продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории АвстралииКосмос 25 сентября, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае приговорил к двум годам условно директора турагентства "Шульжик", организатора детского оздоровительного лагеря палаточного типа "Академия Робинзонов" Анатолия Шульжика за гибель в июне 2016 ребенка, отдыхавшего по путевке. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
"Директор частного лагеря "Академия Робинзонов" признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель отдыхавшего в нем ребенка", - сказали в ведомстве, уточнив, что суд "назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно".
В июне 2016 года 13-летний мальчик из Кемеровской области, отдыхавший в лагере "Академия Робинзонов" по путевке, оставшись без присмотра, после купания в походной бане начал раскачиваться на изготовленной кустарным способом тарзанке. Ребенок сорвался и упал в реку Катунь. Его унесло вниз по течению, найти тело ребенка не удалось.
По данным СК, тарзанка не соответствовала требованиям безопасности, но "Шульжик не принял мер к ее демонтажу и допустил свободное использование". Также в ходе проверки в лагере после ЧП были выявлены многочисленные грубые нарушения в организации детского отдыха, работа лагеря приостановлена.