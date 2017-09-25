Директор палаточного лагеря в Алтайском крае осужден за гибель ребенка

БАРНАУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае приговорил к двум годам условно директора турагентства "Шульжик", организатора детского оздоровительного лагеря палаточного типа "Академия Робинзонов" Анатолия Шульжика за гибель в июне 2016 ребенка, отдыхавшего по путевке. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

"Директор частного лагеря "Академия Робинзонов" признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель отдыхавшего в нем ребенка", - сказали в ведомстве, уточнив, что суд "назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно".

В июне 2016 года 13-летний мальчик из Кемеровской области, отдыхавший в лагере "Академия Робинзонов" по путевке, оставшись без присмотра, после купания в походной бане начал раскачиваться на изготовленной кустарным способом тарзанке. Ребенок сорвался и упал в реку Катунь. Его унесло вниз по течению, найти тело ребенка не удалось.

По данным СК, тарзанка не соответствовала требованиям безопасности, но "Шульжик не принял мер к ее демонтажу и допустил свободное использование". Также в ходе проверки в лагере после ЧП были выявлены многочисленные грубые нарушения в организации детского отдыха, работа лагеря приостановлена.