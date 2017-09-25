Союз художников России проводит международный пленэр на берегу Байкала

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УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 40 известных художников из России, Китая и Монголии принимают участие в Международном пленэре, организованном на берегу Байкала, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства культуры Бурятии.
"Бурятское республиканское отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" проводит международный пленэр "Баргуджин Токум - 2017". Мероприятие открылось сегодня и продлится до 4 октября, оно посвящено Году экологии в России и организовано для привлечения внимания к экологическим проблемам", - сообщили в министерстве.
По словам организаторов, одна из задач пленэра - "показать обществу языком искусства красоту природы Байкальского региона, необходимость бережного отношения к ней".
В проекте принимают участие президент Китайско-Российской академии изобразительных искусств Фу Цзяожэнь и другие известные китайские мастера, председатель Союза художников Монголии Пунцаг Цэгмид, члены Союза художников Монголии, среди участников представители Бурятии, Хакасии, Красноярского и Приморского краев.