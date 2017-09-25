Филиал детского технопарка "Кванториум" откроют в Железногорске

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Филиал "Кванториума" откроется в моногороде Железногорске Красноярского края в 2018 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В основе абсолютно всех образовательных программ детского технопарка - технологические задачи наших индустриальных партнеров. Для нас принципиально важно, чтобы современные методики и технологии преподавания оперативно внедрялись по всему региону, и возможность развиваться имели не только одаренные школьники Красноярска, но и из других городов региона. Поэтому уже в 2018 году создадим первый филиал "Кванториума" в Железногорске", - приводит пресс-служба слова гендиректора детского технопарка в Красноярске Сергея Кенига.

Руководство технопарка, представители краевых властей, мэр Железногорска Вадим Медведев обсудили вопрос создание технопарка в моногороде с госкорпорацией "Роскосмос". "Красноярский край для госкорпорации "Роскосмос", безусловно, опорный регион, точка притяжения наших интересов. На территории региона работают АО "Красмаш" и АО "Информационные спутниковые системы" - флагманы космической промышленности России", - отметил по итогам переговоров заместитель гендиректора корпорации Сергей Дубик.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Детский технопарк в Красноярске был открыт 21 апреля. Объем инвестиций в проект составил 172 млн рублей, из них 56,3 млн рублей - средства федерального бюджета, 75,7 млн рублей выделил Красноярский край, 40 млн рублей инвестировал "Норникель".

В Железногорске проживает более 90 тыс. человек. Градообразующим предприятием Железногорска является горно-химический комбинат корпорации "Росатом", также на территории города работают "Информационные спутниковые системы имени Решетнева", крупнейшего национального производителя спутниковых систем гражданского направления.