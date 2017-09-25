Менее трети домов Омска получили тепло через пять дней после начала отопительного сезона

ОМСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Только четверть многоквартирных жилых домов в Омске, в котором проживает 1,17 млн жителей, подключены к теплоснабжению через пять дней после начала отопительного сезона, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

В Омской области температура воздуха уже несколько дней составляет около +3 градусов тепла, а ночью опускается ниже нуля. "По состоянию на 07:00 (04:00 мск) 25 сентября в Омске подключено к теплоснабжению порядка 27% многоквартирных жилых домов. Глава окружных администраций поручено организовать работу с отстающими управляющими организациями", - говорится в сообщении.

По словам и. о. мэра Омска Сергея Фролова, все объекты жилого фонда и социальной сферы технически готовы к приему тепла. "Мы в полном объеме запустили теплоснабжение в школах и детских садах. Ресурсоснабжающие компании даже в выходные дни выдавали наряды на подключение, однако далеко не все жилищники (управляющие организации - прим. ТАСС) воспользовались этим", - приводит пресс-служба его слова.

В компании "Омск РТС" (филиал "Интер РАО"), которая является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в городе, ТАСС сообщили, что 25 сентября было завершено подключение объектов социального назначения и начато подключение многоквартирных домов. "Это процесс не одномоментный, наше подразделение, которое выдает наряды на подключение, работает ежедневно до последнего посетителя", - отметили в компании. По данным "Омск РТС", по состоянию на 16:00 местного времени (13:00 мск) к теплу подключено 1231 из 4303 жилых домов, что составляет 28,6%.

В одном из ТСЖ Омска ТАСС рассказали, что подачу тепла задерживает именно теплоснабжающая компания. "У нас вся подготовка к отопительному сезону была завершена еще в июле. Мы подали все документы, но нас до сих пор нет в списках на подключение. Дать тепло без наряда мы не имеем права - будут очень большие штрафы", - сообщил ТАСС представитель товарищества.

В сельских районах Прииртышья отопительный сезон начат в 31 из 32 муниципальных образований. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в последнем районе распоряжение о начале отопительного сезона будет подписано в ближайшее время.