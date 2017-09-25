Вокзал и технопарк станут площадками XII Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске

25 сентября. /ТАСС/. Здания железнодорожного вокзала и технопарка вошли в число площадок XII Рождественского фестиваля искусств, который пройдет в Новосибирской области 7-24 декабря. В их залах пройдут гастрольные спектакли театров Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске главный режиссер театра "Глобус" Алексей Крикливый.

"В нашей драматической программе мы хотим использовать не только классические театральные площадки, мы хотим, чтобы театр пошел и в жизнь, пошел в город. И я очень рад объявить, что 14-15 декабря на площадке вокзала Новосибирск- Главный состоится спектакль "Разговоры беженцев" - проект фестиваля искусств из Санкт-Петербурга", - сказал он.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Бертольда Брехта и описывает Германию 1930-х годов. Запланированы три показа, каждый на 50 зрителей. Режиссер поблагодарил за содействие руководство вокзала и РЖД. Другой необычной площадкой фестиваля искусств станет здание технопарка новосибирского Академгородка - Академпарка, там состоится один из двух показов спектакля "Топливо" негосударственного POP-UP Театра из Санкт-Петербурга. Всего в рамках Рождественского фестиваля в Новосибирск приедут 11 постановок, включая 8-часовой спектакль "Тихий Дон" театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников отметил, что программа в этом году будет разделена на музыкальную и театральную часть. По данным гендиректора Новосибирской государственной филармонии Бейбита Мухамедина, продажи билетов на музыкальную часть мероприятия в этом году стартовали раньше обычного и на данный момент распродана половина. Запланировано 19 концертов с участием российских и зарубежных исполнителей. Среди них дирижер Теодор Курентзис, пианист Николай Луганский, джазовый певец Харрисон Янг, шведский тромбонист Элиас Файнгерш, а также военный оркестр Министерства обороны РФ, который прилетит в Новосибирск специальным рейсом.

О фестивале

Первый Рождественский фестиваль состоялся в декабре 1995 года по инициативе Новосибирского академического молодежного театра "Глобус". С тех пор мероприятие проводится один раз в два года. В 2003 году впервые фестиваль состоялся не только в Новосибирске, но и в районах Новосибирской области, с тех пор областная программа стала неотъемлемой его частью.

XI Рождественский фестиваль искусств прошел в декабре 2016 года на четырех концертных площадках Новосибирска: в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца, в Камерном зале филармонии, на сценах театра "Глобус" и Дома ученых СО РАН. Гастрольная программа фестиваля в Новосибирске включила 19 событий. Это - спектакли, концерты, встречи с ведущими актерами, режиссерами, музыкантами России и зарубежья, межрегиональные семинары по вопросам развития современного театра Сибири. В общей сложности мероприятия фестиваля посетили более 10 тыс. человек.