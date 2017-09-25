Правительство Бурятии покидают три министра и три зампреда правительства

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Вступивший после победы на выборах в должность главы Бурятии Алексей Цыденов принял решение об отставке трех министров и трех заместителей главы правительства республики, сообщила в понедельник пресс-служба регионального кабмина. Кроме того, в правительстве создана новая структура - Министерство по туризму.

Выборы главы Бурятии прошли 10 сентября, победу на них одержал врио руководителя региона Алексей Цыденов (получил голоса 87,43% избирателей).

"По собственному желанию освобождены от занимаемых должностей исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Бурятии Иннокентий Егоров и зампредседателя правительства по социальному развитию Владимир Матханов, от своей должности освобождается и. о. зампредседателя правительства - глава полномочного представительства Республики Бурятия при президенте РФ Анатолий Лехатинов. Должности также оставляют и. о. министра спорта и молодежной политики Баир Ангуров, и. о. министра культуры Тимур Цыбиков, и. о. министра - руководитель постоянного представительства Республики Бурятия в Монголии Сергей Будажапов", - сообщили в пресс- службе.

Сообщается, что уже есть претенденты на первые две должности - это, соответственно, и. о. министра финансов Бурятии Игорь Шутенков и глава Селенгинского района Вячеслав Цыбикжапов. Вместо Лехатинова глава республики предлагает кандидатуру и. о. зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Мункожапа Бадмаева, а на пост его заместителя - и. о. министра здравоохранения Валерия Кожевникова.

"Утвердить назначения новых и работающих пока в статусе исполняющих обязанности заместителей председателя правительства Бурятии предстоит Народному Хуралу (парламенту - прим. ТАСС) республики", - отметили в пресс- службе. С приставкой "и. о." из зампредов сейчас остаются Игорь Зураев (курирует экономический блок), Петр Мордовской (отвечает за вопросы безопасности) и Даба-Жалсан Чирипов (зампред по АПК и развитию сельских территорий, по совместительству и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии).

От занимаемой должности по собственному желанию Цыденов освобождает и исполняющего обязанности зампреда правительства Бурятии - руководителя администрации главы и республиканского правительства Петра Носкова. Как пояснили в пресс-службе, он продолжит работу в аппарате главы Бурятии в должности советника главы республики, о кандидатах на его место пока не сообщается. На должность советника главы Бурятии по экономическому развитию переходит и. о. министра экономики Зандра Сангадиев. "Соответствующие указы будут подписаны в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

Вакансии и новое министерство

Вакантными в правительстве Бурятии после кадровых изменений остаются должности министра финансов, министра экономики, министра здравоохранения, министра спорта и молодежной политики, министра культуры. Как пояснили в пресс-службе регионального кабмина, по ним "будет объявлен открытый конкурс".

На конкурсной основе выберут и руководителя созданного в регионе Министерства по туризму, которого ранее в правительстве Бурятии не было. "На базе комитета по туризму за счет выделения дополнительных штатных единиц из состава Минэкономики Бурятии создается Министерство по туризму", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Как следует из сообщений пресс-службы, на своих местах остаются министр имущественных и земельных отношений, министр сельского хозяйства и продовольствия, министр природных ресурсов, министр строительства и модернизации ЖКХ, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а также руководители Минпромторга, Минсоцзащиты и Минобрнауки.