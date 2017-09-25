Источником массового распространения инфекции в школе в Хакасии были работники столовой

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Источником острой кишечной инфекции, в результате которой заболел 31 учащийся школы № 26 в Абакане (Хакасия), были сотрудники пищеблока образовательного учреждения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"По результатам эпидемиологического расследования установлено, что формирование группового очага острой кишечной инфекции обусловлено норовирусом (возбудителем острой кишечной инфекции вирусной этиологии), связано с реализацией пищевого пути передачи, источниками инфекции явились сотрудники пищеблока, что подтверждается результатами лабораторных исследований", - говорится в сообщении. Все они отстранены от работы до выздоровления.
Работа пищеблока также приостановлена для проведения санитарно-гигиенических мероприятий. Работа школы с 25 по 30 сентября также прекращена.
Роспотребнадзор продолжает проверку школы и деятельности организатора питания - местного индивидуального предпринимателя. При этом в деятельности последнего, по данным ведомства, уже обнаружены нарушения правил приготовления и реализации готовых блюд, мытья технологического оборудования и инвентаря.
В школе в Абакане с 20 по 22 сентября зафиксирован 31 случай острой кишечной инфекции, из них у семи детей она проходила в средней форме тяжести, у 24 заболевание протекало в легкой форме тяжести. Трое из семи госпитализированных детей остаются в больнице. СУ СК РФ по республике проводит проверку.