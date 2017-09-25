Арбитражный суд потребует от отделения ЦБ в Кузбассе документы по делу банка НМБ

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил ходатайство экс-директора лишенного лицензии "Новокузнецкого муниципального банка" (НМБ) Александра Павлова об истребовании документов у регионального отделения Центробанка (ЦБ), по которым проводилась оценка финансового состояния 11 фирм-заемщиков, не вернувших полученные кредиты на 1,8 млрд руб., передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Ходатайство Павлова Александра Сергеевича судом удовлетворяется частично. Выносится определение об истребовании доказательств у Центрального Банка, отделения по Кемеровской области (Сибирского главного управления ЦБ РФ, - прим. ТАСС) документов, которые были проанализированы и изучены по конкретным спорным заемщикам и получены при проведении проверки, а также заявок на получение кредитов, кредитных досье [заемщиков], документов по возврату кредитных досье сотрудникам банка [Новокузнецка]", - сказала судья Анна Бородынкина.

"Технические заемщики"

Документы суд планирует рассмотреть в рамках иска конкурсного управляющего банка - Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании 4,5 млрд рублей убытков с Александра и Сергея Павловых (сын и отец - прим. ТАСС), первый из которых был директором НМБ, а второй - совладельцем. Они необходимы для оценки финансового состояния 11 фирм, которым банк выдал кредиты. Первоначально часть иска, касающаяся убытков НМБ в 1,8 млрд рублей, была адресована Александру и Сергею Павловым, однако в понедельник представитель конкурсного управляющего Андрей Салов уточнил, что в настоящее время требования по этому эпизоду к Сергею Павлову не предъявляются.

По его словам, эти компании выступали "техническими заемщиками". Он представил суду документы из налоговой службы, Фонда соцстрахования и Пенсионного фонда. Согласно им, часть заемщиков не предоставляла налоговую отчетность, часть показывала нулевую, численность персонала составляла 1-2 работника и т. д.

"Поручителями по кредитам были физические лица, которые в основном были директорами этих же компаний, сведения о том, что у этих физлиц есть какое имущество, отсутствуют", - добавил Салов.

В свою очередь Александр Павлов заявил, что компании несколько лет обслуживались в НМБ, банк анализировал их финансовое состояние, проводил оценку залога и поручителей. "Все это было в кредитных досье", - отметил он, уточнив, что после проверок, проведенных ЦБ и АСВ, "кредитных досье нет ни у кого".

Банкротство НМБ

Центробанк отозвал лицензию у НМБ, вовлеченного владельцами в кредитование их собственного бизнеса, 9 января 2014 года. Владельцем НМБ выступала компания "Южкузбасстрой" (40% которой принадлежало Сергею Павлову), его признали банкротом в феврале 2014 года. "Южкузбасстрой" также был признан банкротом, производство по делу завершено в августе 2016 года.

В отношении директора банка было возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления полномочиями и растрате, он находится под арестом (Павлов принимает участие в заседаниях арбитража посредством видеоконференцсвязи, - прим. ТАСС).

Как уточнили ТАСС в понедельник в прокуратуре Кемеровской области, в настоящее время дело по-прежнему рассматривается в суде Новокузнецка, ведется допрос свидетелей.

По версии следствия, Александр Павлов составил и подписал протоколы собрания совета директоров банка об обеспечении выполнения "Южкузбасстроем" обязательств перед кредитными организациями. После того как компания их не исполнила, со счетов банка списали более 3,2 млрд рублей. Также по его указанию НМБ незаконно перевел на счета аффилированных лиц 1,1 млрд рублей - деньги клиентов банка, считает следствие.