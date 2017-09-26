Глава Бурятии: Наговицын на посту сенатора будет продвигать интересы региона

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УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын, представляя исполнительную власть республики в Совете Федерации, сможет на должном уровне продвигать и защищать интересы региона, считает действующий глава Бурятии Алексей Цыденов, мнение которого процитировали в пресс-службе правительства республики.
Цыденов после инаугурации, прошедшей 22 сентября, подписал указ о наделении Наговицына полномочиями сенатора от исполнительных органов власти республики.
"Вячеслав Наговицын хорошо знаком с проблемами республики, имеет большой опыт работы с федеральными структурами. Успешное взаимодействие с министерствами и ведомствами - важное звено в решении многих задач в Бурятии. С учетом поддержки в Москве его нового статуса и наработанного круга общения Вячеслав Наговицын сможет на должном уровне продвигать и защищать интересы Бурятии. Будем по максимуму использовать все имеющиеся возможности", - приводит слова Цыденова пресс-служба.
В региональном правительстве сообщили, что во вторник Наговицын выехал в Москву, где проведет рабочие встречи с руководством верхней палаты парламента России: намечены встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, руководителями комитетов Совета Федерации.
Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока, с 2007 по 2017 год. Сложив свои полномочия 7 февраля, он заявил журналистам, что не исключает связи его дальнейшей работы "с помощью республике".