Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутский омбудсмен проверит жалобы на увольнения в школах за отказ от агитации на выборах

Сибирь
26 сентября, 10:07 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 26, сентября. /ТАСС

Согласно жалобам, с директорами школ в Черемховском районе заключили трудовые договоры только на месяц, с 1 по 30 сентября, а перед заключением потребовали проводить предвыборную агитацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Директора нескольких школ в Черемховском районе Иркутской области обратились в аппарат регионального омбудсмена с жалобами на то, что их собираются уволить в конце сентября, предположительно, за отказ участвовать в предвыборной агитации. Об этом ТАСС сообщил во вторник уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин.

"Нарушены трудовые права директоров школ в Черемховском районе. Поступило три сообщения, что с ними заключались трудовые договоры сроком на месяц, до конца сентября, с требованием проводить предвыборную агитацию. Я попросил руководителя районного отдела образования дать пояснения, сколько трудовых договоров сроком на месяц было заключено, чтобы сопоставить данные с проведением выборов", - сказал ТАСС Лукин.

Он добавил, что директор одной из школ уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Аппарат омбудсмена сообщил о жалобах от директоров школ в населенных пунктах Балухарь, Верхняя Иреть и Михайловка. По предварительным данным, с ними заключили трудовые договоры только на месяц, с 1 по 30 сентября, а перед заключением потребовали проводить предвыборную агитацию за кандидатов на пост глав поселений, поддержанных мэром Черемховского района Виктором Побойкиным. С теми, кто проводить агитацию отказался, отдел образования якобы не намерен продлевать договоры или просит уволиться по собственному желанию.

По данным аппарата омбудсмена, начальник отдела образования Черемховского района Светлана Шаманова отрицает версию об увольнении за отказ агитировать. "Причиной расторжения трудовых отношений с директором школы в деревне Балухарь она называет недостатки в руководстве, которые отрицательно сказываются на общеобразовательном процессе. Вместе с тем, ранее замечаний по организации учебного процесса в адрес директора школы не поступало", - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека.

Валерий Лукин уточнил ТАСС, что сейчас также ожидает пояснений ситуации от мэра Черемховского района и областного министерства образования, которое должно дать оценку заключению трудовых договоров с директорами школ сроком на месяц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки $225 тысяч
3
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
6
В Иркутске задержан сторонник ИГ, находившийся в международном розыске
7
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама