Иркутский омбудсмен проверит жалобы на увольнения в школах за отказ от агитации на выборах

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Директора нескольких школ в Черемховском районе Иркутской области обратились в аппарат регионального омбудсмена с жалобами на то, что их собираются уволить в конце сентября, предположительно, за отказ участвовать в предвыборной агитации. Об этом ТАСС сообщил во вторник уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин.

"Нарушены трудовые права директоров школ в Черемховском районе. Поступило три сообщения, что с ними заключались трудовые договоры сроком на месяц, до конца сентября, с требованием проводить предвыборную агитацию. Я попросил руководителя районного отдела образования дать пояснения, сколько трудовых договоров сроком на месяц было заключено, чтобы сопоставить данные с проведением выборов", - сказал ТАСС Лукин.

Он добавил, что директор одной из школ уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Аппарат омбудсмена сообщил о жалобах от директоров школ в населенных пунктах Балухарь, Верхняя Иреть и Михайловка. По предварительным данным, с ними заключили трудовые договоры только на месяц, с 1 по 30 сентября, а перед заключением потребовали проводить предвыборную агитацию за кандидатов на пост глав поселений, поддержанных мэром Черемховского района Виктором Побойкиным. С теми, кто проводить агитацию отказался, отдел образования якобы не намерен продлевать договоры или просит уволиться по собственному желанию.

По данным аппарата омбудсмена, начальник отдела образования Черемховского района Светлана Шаманова отрицает версию об увольнении за отказ агитировать. "Причиной расторжения трудовых отношений с директором школы в деревне Балухарь она называет недостатки в руководстве, которые отрицательно сказываются на общеобразовательном процессе. Вместе с тем, ранее замечаний по организации учебного процесса в адрес директора школы не поступало", - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека.

Валерий Лукин уточнил ТАСС, что сейчас также ожидает пояснений ситуации от мэра Черемховского района и областного министерства образования, которое должно дать оценку заключению трудовых договоров с директорами школ сроком на месяц.