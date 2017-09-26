Въезжающим в РФ из Китая приходится до 40 часов ждать на границе в Забайкалье

ЧИТА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Десятки людей вынуждены проводить до 40 часов на российско-китайской границе в приграничном Забайкальске, сообщили ТАСС очевидцы. При этом в пресс-службе Читинской таможни отметили, что пункт пропуска работает в штатном режиме.

"Мы простояли на границе 34 часа. Там скопилось много людей, все ждут своей очереди. Идет очень дотошная проверка", - сказала очевидец.

В пресс-службе Читинской таможни заявили, что международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" (МАПП, крупнейший российско-китайский погранпереход) работает в обычном режиме, никаких нештатных ситуаций не зарегистрировано. "За прошедшие дни через "Забайкальск" в обе стороны пропущены около 4 тыс. человек, 100 легковых автомобилей и свыше 50 автобусов. Рейсовые автобусы ходят по расписанию", - отметили в пресс-службе ведомства.

Представители таможни отметили, что на пограничном переходе заводится большое число административных дел по статьям, связанным с недекладированием товаров.

Распространенным явлением для перехода в Забайкальске являются "кэмелы" - так здесь называют людей, которые в нарушение законов вывозят из Китая коммерческие грузы под видом товаров для личного потребления. По информации региональных СМИ, люди, задержавшиеся на границе, вынуждены спать на полу в зале ожидания.