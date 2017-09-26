В Красноярском крае отменен режим ЧС из-за лесных пожаров

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КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края отменило режим чрезвычайной ситуации (ЧС), связанный с лесными пожарами, который был установлен на большей части территории региона в апреле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
"В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и завершением лесопожарного периода правительством края принято решение об отмене особого противопожарного режима (который был введен в апреле на всей территории Красноярского края, за исключением города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а в июне - в Туруханском и Эвенкийском муниципальных районах)", - говорится в сообщении.
Также был снят режим ЧС на территории Лесосибирска, Енисейского, Мотыгинского, Богучанского и Кежемского районов из-за сложной гидрологической обстановки на Ангаре. Данный режим был введен в августе.
Как сообщалось ранее, в результате пожаров 24 мая в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть Красноярского края сгорело более 130 домов, число погорельцев составило около 700 человек, трое погибли.